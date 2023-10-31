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Почти 100 человек погибли или пропали без вести после разрушительного урагана в Мексике (видео)

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Последствия урагана "Отис" в Мексике
Последствия урагана "Отис" в Мексике. Фото: Rodrigo Oropeza/AFP/Getty Images

На мексиканский штат Герреро на прошлой неделе обрушился ураган "Отис". Сейчас известно о 48 погибших и почти полусотне пропавших без вести, передает NUR.KZ со ссылкой на "Голос Америки".

На прошлой неделе ураган пятой категории обрушился на мексиканский курортный город Акапулько со скоростью 265 км/ч (около 73 м/с). Город был затоплен, со зданий срывало крыши, было нарушено автомобильное и воздушное сообщение.

"В городе, население которого составляет около 900 тысяч человек, начались грабежи, а жители все больше отчаиваются найти пищу и воду. На улицах города сотни человек стоят в очередях с пустыми емкостями, ожидая воду от местных властей", – рассказали корреспонденты.

По данным губернатора мексиканского штата Герреро Эвелин Сальгадо, погибли 48 человек и 47 пропали без вести. Среди погибших числятся трое иностранцев: гражданин США, британец и канадец. Они были жителями Акапулько.

Федеральное правительство Мексики направило около 17 тысяч военнослужащих для поддержания порядка и помощи в распределении продовольствия и товаров в Акапулько. На местную военную авиабазу было доставлено 40 тонн грузов.

По предварительным оценкам, ущерб от урагана может достигнуть 15 млрд долларов.

Напомним, в начале августа тайфун "Доксури" обрушился на Китай. Сообщалось, что погибли 11 человек, а еще 27 пропали без вести.

Как пишет РИА Новости, ураганам принято давать имена для того, чтобы не путать их, особенно тогда, когда в одном и том же районе мира действуют несколько тропических циклонов. Также это необходимо для того, чтобы не было недоразумений при прогнозировании погоды, в выпуске штормовых оповещений и предупреждений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2043437-pochti-100-chelovek-pogibli-ili-propali-bez-vesti-posle-razrushitelnogo-uragana-v-meksike-video/

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