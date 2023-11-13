Суд начался по делу о гибели 14 человек в лесном пожаре в области Абай (видео)

Сегодня началось судебное разбирательство по факту гибели 14 сотрудников природного резервата "Семей орманы". На скамье подсудимых оказалось два человека, передает сайт телеканала КТК.

В области Абай начался суд по делу о лесном пожаре, который произошел в начале этого лета и унес жизни сразу 14 человек. Первое заседание проводилось около часа.

Участники судебного разбирательства начали прибывать за полчаса до начала. Отмечается, что не все оказались довольны ходом расследования. Некоторые потерпевшие говорили, что ответственных за сложившуюся ситуацию было немало – от местных исполнительных органов до глав министерств. А перед судом на данный момент предстали только двое.

"Всех виновных пусть наказывают, всех виновных, чтобы справедливо было. Это мой сын. Это мое все. Это моя жизнь. Это мое сердце. Я все потеряла. Они отправляли на пожар и не защитили. Никто не защищал их там. Никто не защищал их. Они кинули в огонь", – заявила мать одного из погибших.

На скамье подсудимых оказались двое – бывшие руководители резервата "Семей орманы" и его филиала. Им грозит от 5 до 10 лет колонии за нарушение требований пожарной безопасности. Сейчас они находятся под домашним арестом.

Тем не менее в ходе заседания у защиты возникли вопросы по материалам дела. И по ходатайству адвоката одного из подсудимых суд перенесли.

"Судебное заседание суд отложил на 27 ноября. Посмотрите по графикам, если у кого-нибудь процессы", – сказал судья.

При этом подчеркивается, что досудебное расследование по факту бездействия чиновников и служб, которые вовремя не остановили пожар, еще продолжается.

Источник: КТК

Лесной пожар в области Абай

Напомним, что с 8 июня на востоке Казахстана бушевал лесной пожар, в результате которого погибли 14 человек – сотрудники лесного природного резервата "Семей орманы".

Позже в Минэкологии опубликовали фотографии погибших лесничих. Самому младшему из них в августе исполнилось бы 25 лет, а самому старшему было 63 года. Их всех посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

В Генпрокуратуре также поясняли, почему 15-й человек, тракторист, найденный мертвым после пожара, не входит в число жертв. В ведомстве отметили, что его смерть была связана с сердечной недостаточностью.

Расследование пожаров в области Абай

11 июня Генпрокуратура сообщала о возбуждении двух уголовных дел по факту пожара области Абай – одно из них о халатности.

При этом экс-глава МВД Марат Ахметжанов сообщал, что следствием рассматриваются три версии возникновения лесного пожара.

"Есть версия поджога, халатности, удара молнии. Будут проведены экспертизы и розыскные мероприятия", – заявлял он.

В конце прошлой недели представители Генпрокуратуры сообщили, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева (сухая гроза).