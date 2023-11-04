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Микроавтобус провалился под землю на улице в Усть-Каменогорске (видео)

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Автомобиль провалился под землю
Автомобиль провалился под землю. Кадр из видео: yk-news.kz

В Усть-Каменогорске микроавтобус марки "ГАЗель" ушел под землю из-за обвала коллектора - произошедшее сняли на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на YK-news.kz.

3 ноября в 15:00 произошел обвал верхнего свода канализационного коллектора на улице Жастар, сообщили корреспондентам издания в ГКП "Өскемен Водоканал". Коллектор был построен в 1977 году.

В компании добавили, что при обрушении коллектора в зоне обвала находился автомобиль.

Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Напомним, что весной 2021 года в Уральске грузовой автомобиль провалился под землю возле дома, построенного в рамках государственно-частного партнерства. Как оказалось, на месте провала проведена канализация. Талые воды подмыли грунт и произошло обрушение. Машину удалось достать только спустя сутки.

В том же году в Медеуском районе Алматы автомобиль "КамАЗ" провалился под землю. Очевидцы сняли произошедшее на камеру. В результате инцидента пострадал один человек - с сотрясением мозга и травмой грудной клетки мужчину доставили в больницу.

Провалившийся под землю грузовик марки КамАЗ повредил теплотрассу - без тепла остались некоторые здания. Стоит отметить, что инцидент произошел 1 марта.

Летом 2020 года машина провалилась под землю из-за обильных дождей в Караганде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2044096-mikroavtobus-provalilsya-pod-zemlyu-na-ulitse-v-ust-kamenogorske-video/

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