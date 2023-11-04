Микроавтобус провалился под землю на улице в Усть-Каменогорске (видео)
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В Усть-Каменогорске микроавтобус марки "ГАЗель" ушел под землю из-за обвала коллектора - произошедшее сняли на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на YK-news.kz.
3 ноября в 15:00 произошел обвал верхнего свода канализационного коллектора на улице Жастар, сообщили корреспондентам издания в ГКП "Өскемен Водоканал". Коллектор был построен в 1977 году.
В компании добавили, что при обрушении коллектора в зоне обвала находился автомобиль.
Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Напомним, что весной 2021 года в Уральске грузовой автомобиль провалился под землю возле дома, построенного в рамках государственно-частного партнерства. Как оказалось, на месте провала проведена канализация. Талые воды подмыли грунт и произошло обрушение. Машину удалось достать только спустя сутки.
В том же году в Медеуском районе Алматы автомобиль "КамАЗ" провалился под землю. Очевидцы сняли произошедшее на камеру. В результате инцидента пострадал один человек - с сотрясением мозга и травмой грудной клетки мужчину доставили в больницу.
Провалившийся под землю грузовик марки КамАЗ повредил теплотрассу - без тепла остались некоторые здания. Стоит отметить, что инцидент произошел 1 марта.
Летом 2020 года машина провалилась под землю из-за обильных дождей в Караганде.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2044096-mikroavtobus-provalilsya-pod-zemlyu-na-ulitse-v-ust-kamenogorske-video/