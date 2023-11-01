"Могли быть трагические последствия": водовоз предотвратил взрыв горящего авто в Алматы (видео)
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В Алматы вчера загорелось авто. Образовавшийся из-за непогоды затор препятствовал движению пожарной техники. Но на помощь пришел водовоз, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
По информации ведомства, вчера, 31 октября, в 13:07 на пульт 101 ДЧС поступило сообщение о загорании авто в Алатауском районе, угол улицы Утемис улы, вдоль БАКа.
"Погода стояла ненастная, дождливая, по пути следования пожарной технике препятствие создавал затяжной автомобильный затор (вторник, оптовый день)", – говорится на сайте ведомства.
Прибывшие через 10 минут пожарные обнаружили горящий открытым пламенем моторный отсек и салон авто марки Daewoo Nexia на площади 1,5 кв. м с полным баком бензина и емкостью ГБО (газобаллонное оборудование) в багажнике.
Спасатели потушили огонь в 13:26. В результате ЧП никто не пострадал.
Как сообщает ДЧС, до прибытия пожарных на помощь загоревшемуся авто пришел водитель частного водовоза – 29-летний Магжан Калиханов.
"Не раздумывая он бросился на помощь, начал тушить охваченную пламенем Daewoo Nexia, тем самым помог избежать полного уничтожения и взрыва машины от перегрева. Тушить пожар Магжану помогали и еще два очевидца", – рассказали в ведомстве.
Между тем, по словам водителя загоревшегося авто, дым сначала пошел из-под капота, но как только он его открыл – вспыхнуло пламя.
"Он растерялся, однако успел набрать диспетчеров 101. По его словам, бензобак и ГБО были заправлены максимально, если бы пламя охватило всю машину 2012 года выпуска, могли бы быть трагические последствия", – добавили в департаменте.
В случае возникновения пожара в движущейся машине спасатели рекомендуют:
- остановиться;
- выключить зажигание и достать ключ из замка;
- включить нейтральную, зажать стояночный тормоз;
- покинуть салон вместе с пассажирами;
- позвонить по номеру 101;
- если идет густой дым, не распахивать капот;
- сбивать пламя, направив раструб огнетушителя в щель между капотом и решеткой радиатора;
- если сбили пламя, открыть капот и потушить пламя полностью;
- отсоединить ("перекусить") клеммы.
Напомним, в начале октября взрыв рядом с АЗС предотвратили пожарные – близ заправки загорелся грузовой автомобиль. К счастью, его успели откатить от заправочной станции.
В Усть-Каменогорске загорелось припаркованное авто BMW. По данным специалистов, причиной могло стать короткое замыкание.
В Актау на дороге в 31А микрорайоне среди бела дня загорелся автомобиль. В тушении машины участвовали семь пожарных.
В Алматы в этом месяце также загорелось авто на ходу. В борьбе с огнем были задействованы пять сотрудников ведомства и одна техника.
А летом в южной столице произошла похожая ситуация. Спорткар загорелся посреди улицы. Потушить его помог проезжавший мимо водовоз.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2043568-mogli-byt-tragicheskie-posledstviya-vodovoz-predotvratil-vzryv-goryaschego-avto-v-almaty-video/