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"Могли быть трагические последствия": водовоз предотвратил взрыв горящего авто в Алматы (видео)

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Авто загорелось на дороге
Авто загорелось на дороге. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__almaty

В Алматы вчера загорелось авто. Образовавшийся из-за непогоды затор препятствовал движению пожарной техники. Но на помощь пришел водовоз, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

По информации ведомства, вчера, 31 октября, в 13:07 на пульт 101 ДЧС поступило сообщение о загорании авто в Алатауском районе, угол улицы Утемис улы, вдоль БАКа.

"Погода стояла ненастная, дождливая, по пути следования пожарной технике препятствие создавал затяжной автомобильный затор (вторник, оптовый день)", – говорится на сайте ведомства.

Прибывшие через 10 минут пожарные обнаружили горящий открытым пламенем моторный отсек и салон авто марки Daewoo Nexia на площади 1,5 кв. м с полным баком бензина и емкостью ГБО (газобаллонное оборудование) в багажнике.

Спасатели потушили огонь в 13:26. В результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщает ДЧС, до прибытия пожарных на помощь загоревшемуся авто пришел водитель частного водовоза – 29-летний Магжан Калиханов.

"Не раздумывая он бросился на помощь, начал тушить охваченную пламенем Daewoo Nexia, тем самым помог избежать полного уничтожения и взрыва машины от перегрева. Тушить пожар Магжану помогали и еще два очевидца", – рассказали в ведомстве.

Между тем, по словам водителя загоревшегося авто, дым сначала пошел из-под капота, но как только он его открыл – вспыхнуло пламя.

"Он растерялся, однако успел набрать диспетчеров 101. По его словам, бензобак и ГБО были заправлены максимально, если бы пламя охватило всю машину 2012 года выпуска, могли бы быть трагические последствия", – добавили в департаменте.

В случае возникновения пожара в движущейся машине спасатели рекомендуют:

  • остановиться;
  • выключить зажигание и достать ключ из замка;
  • включить нейтральную, зажать стояночный тормоз;
  • покинуть салон вместе с пассажирами;
  • позвонить по номеру 101;
  • если идет густой дым, не распахивать капот;
  • сбивать пламя, направив раструб огнетушителя в щель между капотом и решеткой радиатора;
  • если сбили пламя, открыть капот и потушить пламя полностью;
  • отсоединить ("перекусить") клеммы.

Напомним, в начале октября взрыв рядом с АЗС предотвратили пожарные – близ заправки загорелся грузовой автомобиль. К счастью, его успели откатить от заправочной станции.

В Усть-Каменогорске загорелось припаркованное авто BMW. По данным специалистов, причиной могло стать короткое замыкание.

В Актау на дороге в 31А микрорайоне среди бела дня загорелся автомобиль. В тушении машины участвовали семь пожарных.

В Алматы в этом месяце также загорелось авто на ходу. В борьбе с огнем были задействованы пять сотрудников ведомства и одна техника.

А летом в южной столице произошла похожая ситуация. Спорткар загорелся посреди улицы. Потушить его помог проезжавший мимо водовоз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2043568-mogli-byt-tragicheskie-posledstviya-vodovoz-predotvratil-vzryv-goryaschego-avto-v-almaty-video/

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