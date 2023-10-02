Весь салон в огне: пожарные показали, как тушили загоревшееся авто в Усть-Каменогорске (видео)

В Усть-Каменогорске загорелось припаркованное авто BMW. По данным специалистов, причиной могло стать короткое замыкание, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент по ЧС ВКО.

О происшествии представители ДЧС рассказали в своем официальном Instagram-аккаунте. Также спасатели показали видео работы пожарных, которые тушили горящее авто.

На кадрах виден автомобиль, охваченный пламенем и клубы дыма, поднимающиеся от него. Также можно заметить нескольких пожарных, работающих возле машины.

По данным ведомства, в Усть-Каменогорске по улице Космическая загорелся припаркованный автомобиль BMW 318 I 1993 года выпуска. Горели детали отсека двигателя, панель приборов, обшивка и салон авто.

"Пожарными Специализированного отряда ДЧС ВКО огонь был ликвидирован на площади 4 квадратных метра. Огнеборцы оперативно справились с пламенем и не дали ему перекинуться на припаркованные рядом транспортные средства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в тушении участвовали 9 огнеборцев и 2 единицы техники ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов в отсеке двигателя.

Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара в автомобилях являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно о становиться и эвакуировать пассажиров из салона;

из салона; позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112" , а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом; заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", – подчеркивали представители ДЧС.