Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Авто загорелось на ходу в Алматы (видео)

Опубликовано:

Авто загорелось в Алматы
Авто загорелось в Алматы. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В соцсетях появилось видео с загоревшимся сегодня посреди улицы в Алматы автомобилем. Как сообщили в пресс-службе ДЧС, причина пожара устанавливается, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Kris_p_almaty_official. В описании говорится, авто загорелось на проспекте Суюнбая, возле школы №32.

Судя по кадрам, на место происшествия прибыли сотрудники противопожарной службы и уже потушили возгорание.

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили корреспонденту NUR.KZ, что возгорание произошло сегодня, 5 октября, в 14:43 по проспекту Суюнбая, около дома №505.

"Произошло горение салона автомашины марки Toyota Estima на площади 3 кв. м. Пожарные были на месте через 6 минут и ликвидировали возгорание в 14:59", – рассказали в ведомстве.

Как сообщили в ДЧС, водитель машины отказался от госпитализации. Причина пожара устанавливается.

В борьбе с огнем были задействованы пять сотрудников ведомства и одна техника.

Что делать, если на дороге загорелось авто?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб 101 или 112, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2039725-avto-zagorelos-na-hodu-v-almaty-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.