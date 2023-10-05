Авто загорелось на ходу в Алматы (видео)

В соцсетях появилось видео с загоревшимся сегодня посреди улицы в Алматы автомобилем. Как сообщили в пресс-службе ДЧС, причина пожара устанавливается, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Kris_p_almaty_official. В описании говорится, авто загорелось на проспекте Суюнбая, возле школы №32.

Судя по кадрам, на место происшествия прибыли сотрудники противопожарной службы и уже потушили возгорание.

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили корреспонденту NUR.KZ, что возгорание произошло сегодня, 5 октября, в 14:43 по проспекту Суюнбая, около дома №505.

"Произошло горение салона автомашины марки Toyota Estima на площади 3 кв. м. Пожарные были на месте через 6 минут и ликвидировали возгорание в 14:59", – рассказали в ведомстве.

Как сообщили в ДЧС, водитель машины отказался от госпитализации. Причина пожара устанавливается.

В борьбе с огнем были задействованы пять сотрудников ведомства и одна техника.

Что делать, если на дороге загорелось авто?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно о становиться и эвакуировать пассажиров из салона;

из салона; позвонить по номерам дежурных служб 101 или 112 , а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом; заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.