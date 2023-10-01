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Автомобиль загорелся на дороге в Актау

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Авто загорелось в Актау
Авто загорелось в Актау. Кадр из видео: instagram.com/112_aktau

В Актау сегодня на дороге в 31А микрорайоне среди бела дня загорелся автомобиль. В тушении машины участвовали семь пожарных, передает Lada.kz.

Как сообщили изданию в ДЧС Мангистауской области, жители 31А микрорайона сегодня в полдень, 1 октября, стали свидетелями пожара.

"Автомобиль объяло пламенем. Огонь сопровождался несколькими громкими хлопками", – рассказали в ведомстве.

По информации ДЧС региона, вызов по данному факту поступил в пожарную часть в 12:11. И уже через 10 минут пожар был потушен.

В ведомстве также рассказали, что в результате инцидента никто не пострадал. В тушении были задействованы семь пожарных.

"Причины инцидента устанавливает дежурный дознаватель", – добавили в ДЧС.

Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", – отметили специалисты.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2038988-avto-zagorelos-sredi-bela-dnya-v-aktau-video/

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