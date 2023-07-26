Мощные пожары в Турции и Греции: что известно на данный момент (видео)

Пожары в Греции. Фото: Spyros Bakalis/AFP/Getty Images

Уже несколько дней мощные лесные пожары полыхают в нескольких странах. В Турции сгорело уже около 180 гектаров леса. В Греции стала известна судьба пилотов упавшего пожарного самолета.

По данным Telegram-канала SHOT, в турецком Кемере продолжают тушить пожары рядом с отелями и пляжами. На данный момент выгорело уже около 200 гектаров леса.

Ночью в этом районе также работали пожарные вертолеты с системами ночного видения. Утром обстановка начала стабилизироваться.

"На данный момент, как рассказали нам российские туристы, возле пляжей еще дымит, но уже ближе к верхней части горы. Запах гари до сих пор присутствует", – написали авторы.

При этом, как пишет ТАСС, ссылаясь на местные СМИ, министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы заявил, что угрозы от пожара для населенных пунктов нет. Турецкие власти также сообщают, что пожар в районе Кемера не затронул отели, они работают в обычном режиме.

Ранее мы писали о том, что огонь от лесных пожаров подбирался к отелям с туристами в Турции.

Также напомним, что из-за сильной жары пожары охватили Грецию. Особенно пострадали район к западу от Афин, Лакония на юге Пелопоннеса и остров Родос.

Вчера стало известно, что пожарный самолет типа Canadair упал во время тушения пожара на греческом острове Эвбея. На место падения воздушного судна были направлены полицейские.

Самолетом управляли два пилота, одному из них было 26 лет. Ранее предпринимались попытки связаться с экипажем. Однако позже, по информации РИА Новости, Министерство национальной обороны Греции сообщило, что пилоты разбившегося самолета Canadair CL-215 погибли.

"Решением министра национальной обороны Никоса Дендиаса в вооруженных силах объявлен трехдневный траур (с 25 по 27 июля) в связи с гибелью при исполнении служебных обязанностей офицеров ВВС летчиков пожарного самолета CL-215, действовавшего на острове Эвбея", – говорилось в сообщении военного ведомства.

Однако пожары бушуют сейчас не только в Турции и Греции.

Агентство ТАСС в своем Telegram-канале сообщило, что правительство Италии собирается объявить режим ЧС в четырех областях – северных Ломбардии, Венето, Фриули-Венеции-Джулии, подвергшихся сильным ураганам, а также на южном острове Сицилия, охваченном пожарами.

Как сообщается в Telegram-канале РИА Новости, пожары начались на Лазурном побережье Франции. Огонь подбирался к аэропорту Ниццы на расстояние нескольких километров, рядом перекрывали автострады и прерывали ж/д сообщение.

Сообщений о жертвах не было.

Сейчас огонь потушили, но синоптики говорят, что риск возникновения новых возгораний сохраняется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2030177-moschnye-pozhary-v-turtsii-i-gretsii-chto-izvestno-na-dannyy-moment-foto/