Взрыв прогремел на западе Стамбула: есть пострадавшие (видео)

На западе турецкого города Стамбула произошел взрыв. На данный момент сообщается о пяти пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет информагентство, ссылаясь на местные СМИ, взрыв прогремел в подвале здания на западе Стамбула. Инцидент произошел в районе Багджылар, в помещении, используемом одним из предприятий.

"По предварительным данным, пострадали пять человек", – сообщают журналисты.

Причина взрыва пока неизвестна, однако отмечается, что после него в подвале начался пожар.

Напомним, что 13 ноября прошлого года в туристическом районе Стамбула прогремел взрыв. Изначально сообщалось о 4 погибших и 38 раненых, позже стало известно, что ранения получили более 80 человек, а погибли как минимум шестеро.

В МВД Турции произошедшее назвали терактом и задержали 46 подозреваемых в причастности к взрыву. Глава МВД заявил, что организаторами теракта могли стать Рабочая партия Курдистана и Курдские отряды народной самообороны. Обе организации признаны в Турции террористическими.

Через несколько дней, 16 ноября, стало известно, что в Стамбуле прогремел еще один взрыв. Причиной, по предположению специалистов, стал стала неисправность автомобиля – сначала загорелся один автомобиль, позже пламя уничтожило еще три авто.

При этом 1 октября 2023 года взрыв прогремел около здания турецкого МВД в центре Анкары. На место происшествия прибыли сотрудники президентской охраны. Тогда власти страны также заявили о попытке теракта.