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С чем столкнулись казахстанские спасатели, когда прибыли в Афганистан

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Казахстанские спасатели
Казахстанские спасатели. Фото: t.me/qr_tjm

Казахстанские спасатели, прибывшие недавно в Афганистан, продолжили работу по разбору завалов и оказали медпомощь пострадавшим жителям, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Казахстанские спасатели продолжают работы по разбору завалов после разрушительного землетрясения в провинции Герат в Афганистане.

По информации на официальном сайте МЧС, поисково-спасательные работы проводятся в населенном пункте Наиброфи. В течение первых суток после своего прибытия наши специалисты разобрали 76 участков – это были фрагменты разрушенных домов.

Врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф оказали помощь 39 местным жителям, включая 5 детей. В основном они обращались с травмами, острой реакцией на стресс и даже простудными заболеваниями.

Вчера, 11 октября, в 06:32 в окрестностях Герата был зафиксирован сильный афтершок. Наряду с этим поступила информация о возможном нахождении пострадавших в населенном пункте Чолктула – туда было направлено 29 казахстанских спасателей. Они провели работы по разбору завалов на закрепленном участке, пострадавших не обнаружили. При этом медпомощь была оказана 10-ти жителям.

После завершения работ силы и средства МЧС РК направили в населенный пункт Наиброфи для продолжения поисков пострадавших.

Напомним, 10 октября 45 казахстанских спасателей направили в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Соответствующее поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев.

В группу вошли спасатели, кинологические расчеты Республиканского оперативно-спасательного отряда, врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф.

Отмечалось, что часть спасателей и медиков ранее принимали участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции, произошедшего в этом году.

Вчера в МЧС сообщили, что казахстанская сторона направила в пострадавший Афганистан свыше 1600 тонн гуманитарного груза. Также вчера сейсмологи зафиксировали еще два сильных землетрясения в стране к юго-западу от города Герат, где проживают 272 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2040636-s-chem-stolknulis-kazahstanskie-spasateli-kogda-pribyli-v-afganistan/

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