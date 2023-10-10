Казахстанские спасатели вылетели в Афганистан (фото)

Десятки казахстанских спасателей, а также медиков вылетели в Афганистан, пострадавший недавно от разрушительного землетрясения, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Спасателей МЧС Казахстана направили в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Напомним, что соответствующее поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщается на официальном сайте МЧС, для проведения в пострадавшей от стихийного бедствия стране поисково-спасательных работ сформирована группировка сил и средств в количестве 45 человек.

В нее вошли спасатели, кинологические расчеты Республиканского оперативно-спасательного отряда, врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф.

Отмечается, что часть спасателей и медиков ранее принимали участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции, произошедшего в этом году.

Группа укомплектована необходимым оборудованием, возглавляет ее исполняющий обязанности председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Уларбек Абыкеев.