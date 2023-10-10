Казахстанские спасатели вылетели в Афганистан (фото)
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Десятки казахстанских спасателей, а также медиков вылетели в Афганистан, пострадавший недавно от разрушительного землетрясения, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Спасателей МЧС Казахстана направили в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.
Напомним, что соответствующее поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщается на официальном сайте МЧС, для проведения в пострадавшей от стихийного бедствия стране поисково-спасательных работ сформирована группировка сил и средств в количестве 45 человек.
В нее вошли спасатели, кинологические расчеты Республиканского оперативно-спасательного отряда, врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф.
Отмечается, что часть спасателей и медиков ранее принимали участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции, произошедшего в этом году.
Группа укомплектована необходимым оборудованием, возглавляет ее исполняющий обязанности председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Уларбек Абыкеев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2040346-kazahstanskie-spasateli-vyleteli-v-afganistan/