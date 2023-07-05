Видео с нашествием саранчи из других стран выдают за происходящее в Казахстане, заявили в МСХ

Саранча. Иллюстративное фото: pexels.com

Распространение стадных саранчовых вредителей на территории Казахстана в этом году прогнозируется в районе 1,5 млн га, сообщается на сайте Комитета госинспекции в агрокомплексе МСХ.

По информации Комитета МСХ, в этом году на территории Казахстана прогнозируется распространение стадных саранчовых вредителей на площади 1 584,994 тыс. га, в том числе итальянского пруса – 1 302,251 тыс. га, азиатской саранчи – 206,793 тыс. га и мароккской саранчи – 75,95 тыс. га.

При этом наибольшая площадь их распространения прогнозируется в Актюбинской и Костанайской областях – по 669 тыс. га и 422,9 тыс. га соответственно.

"Из республиканского бюджета на борьбу со стадными саранчовыми вредителями выделено 3,8 млрд тенге, предназначенных на закуп пестицидов услуг по их хранению транспортировке и применению.

Для борьбы с стадными саранчовыми в текущем году закуплены пестициды различного фитосанитарного назначения на площадь – 1,4 млн. га. С учетом имевшегося запаса пестицидов (383,5 тыс. га) обеспеченная площадь составляет – 1,7 млн га", – говорится в сообщении пресс-службы Комитета.

Отмечается, что в регионы доставили весь необходимый объем пестицидов для проведения защитных мероприятий против стадных саранчовых.

Защитные мероприятия проводят 212 единицами специальной опрыскивающей техники. А мониторинговые и защитные мероприятия проводятся в плановом порядке.

Кроме того, постоянно отслеживается ситуация с саранчовыми на приграничных территориях – производится обмен информацией о фитосанитарной обстановке с министерствами сельского хозяйства РФ, Китая, Узбекистана и Кыргызстана.

"В целях недопущения миграции саранчовых на сопредельные территории и исключение взаимных претензий в приграничных областях составляются планы совместных мониторинговых работ на приграничной территории", – сообщили в Комитете.

В Сети появляется информация о распространении саранчи на территории той или иной области Казахстана. При этом, как сообщается, используются фото и видеофайлы из других стран. Поэтому МСХ призывает граждан отказаться от распространения заведомо ложной информации, так как за распространение фейков предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, в начале июня мы писали, что полчища саранчи заполонили пастбища в Актюбинской области. Местные жители побоялись, что насекомые могут уничтожить всю траву.

Недавно стало известно, что в Костанайской области саранча атаковала сразу несколько районов. Депутат Айдарбек Ходжаназаров, комментируя эту ситуацию, заявил, что умалчивать проблему стало визитной карточкой Минсельхоза.

На его критику ответил глава МСХ Ербол Карашукеев. По его словам, всю ситуацию в Костанайской области они начали освещать с воскресенья с утра.

"Мы тоже поехали, все показали, это 500 га. Мы показали всю информацию, выступил тот же хозяин этих площадей. Там нет речи о 12, 20 тысячах га. 500 га пострадало. Мы вовремя это все пресекли, провели всю необходимую работу. Здесь, наверное, не стоит огульно обвинять", – сказал Карашукеев.

По информации в "Вестнике науки" Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, наиболее серьезную угрозу для сельского хозяйства и экономики Казахстана представляют ныне три вида стадной саранчи: азиатская, мароккская и итальянская саранча (прус). Зоны развития и массового размножения саранчовых вредителей находятся во всех регионах республики

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027690-video-s-nashestviem-saranchi-iz-drugih-stran-vydayut-za-proishodyaschee-v-kazahstane-zayavili-v-msh/