Барахолку на время оцепили в Алматы из-за пожара (фото)

Пожар на рынке. Фото: ДЧС Алматы

В Алматы сегодня на барахолке вновь произошел пожар. Для обеспечения правопорядка сотрудники полиции организовали оцепление, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

"26 августа 08:37 пожарные расчеты ликвидировали возгорание в Жетысуском районе, рынок "Алмалы", где произошло горение контейнеров на общ S-80 кв. м. Принятыми мерами не допущено распространение огня на близстоящие торговые ряды с товарно-материальными ценностями", – сообщили в ДЧС.

Пожар на рынке. Фото: ДЧС Алматы

Отмечается, что жертв и пострадавших удалось избежать.

В ДЧС также сообщили, что для обеспечения правопорядка сотрудники полиции оперативно организовали оцепление.

Отметим, что за последнее время в районе барахолки произошли несколько пожаров. Так, 21 августа горели контейнеры на рынке "Байсат". Возгорание удалось полностью ликвидировать.

12 августа там загорелись склады Г-образной формы ангарного типа с канцелярскими принадлежностями и аксессуарами для сотовых телефонов. Пожар удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Распространение огня на соседние строения удалось предотвратить.

9 июля пожар произошел на территории вещевого рынка "Кенжехан-2" – загорелись складские помещения.

Что делать при пожаре?

По информации на сайте "Электронного правительства", при возникновении пожара в помещении или в месте скопления людей необходимо:

если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;

при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке; немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию; отключите электрооборудование;

если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;

помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;

при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком; выбирайтесь в безопасное место;

если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;

закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2034080-baraholku-otsepili-v-almaty-iz-za-pozhara/