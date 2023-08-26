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Барахолку на время оцепили в Алматы из-за пожара (фото)

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Пожар на рынке
Пожар на рынке. Фото: ДЧС Алматы

В Алматы сегодня на барахолке вновь произошел пожар. Для обеспечения правопорядка сотрудники полиции организовали оцепление, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

"26 августа 08:37 пожарные расчеты ликвидировали возгорание в Жетысуском районе, рынок "Алмалы", где произошло горение контейнеров на общ S-80 кв. м. Принятыми мерами не допущено распространение огня на близстоящие торговые ряды с товарно-материальными ценностями", – сообщили в ДЧС.

Пожар на рынке
Пожар на рынке. Фото: ДЧС Алматы

Отмечается, что жертв и пострадавших удалось избежать.

В ДЧС также сообщили, что для обеспечения правопорядка сотрудники полиции оперативно организовали оцепление.

Отметим, что за последнее время в районе барахолки произошли несколько пожаров. Так, 21 августа горели контейнеры на рынке "Байсат". Возгорание удалось полностью ликвидировать.

12 августа там загорелись склады Г-образной формы ангарного типа с канцелярскими принадлежностями и аксессуарами для сотовых телефонов. Пожар удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Распространение огня на соседние строения удалось предотвратить.

9 июля пожар произошел на территории вещевого рынка "Кенжехан-2" – загорелись складские помещения.

Что делать при пожаре?

По информации на сайте "Электронного правительства", при возникновении пожара в помещении или в месте скопления людей необходимо:

  • если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;
  • при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке; немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию; отключите электрооборудование;
  • если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;
  • помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;
  • при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком; выбирайтесь в безопасное место;
  • если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;
  • закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2034080-baraholku-otsepili-v-almaty-iz-za-pozhara/

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