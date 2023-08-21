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Два крупных контейнера загорелись на барахолке в Алматы (видео)

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Пожарные тушат огонь на рынке в Алматы
Место происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Пожар случился сегодня днем на барахолке в Алматы. На этот раз горели контейнеры на рынке "Байсат". Возгорание удалось полностью ликвидировать, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры пожара на алматинском рынке "Байсат" появились в Telegram-канале Kris_p_almaty.

В департаменте по ЧС города корреспонденту NUR.KZ прокомментировали случившееся.

"21 августа в 14:02 силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу по адресу: шоссе Северное Кольцо, 7, рынок "Байсат".

По прибытии через 5 минут первых расчетов Спецотряда обнаружено возгорание двухъярусных контейнеров на общей площади 150 кв. м. Незамедлительно введены пожарные стволы на тушение и охлаждение примыкающих контейнеров, автоцистерны установлены на пожарные гидранты объекта, протянуты магистральные линии, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды", – рассказали в городском ДЧС.

Пожарные на месте происшествия
Пожарные. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Также сообщается, что на месте происшествия создали два участка тушения пожара, в условиях высокой температуры и сильного задымления работали три звена газодымозащитной службы.

"В течение 25 минут достигнута локализация, в 14:50 – (возгорание – прим. ред.) ликвидировано полностью", – говорится в сообщении.

Благодаря действия пожарных удалось отстоять соседние контейнеры, а также торговые ряды с товарно-материальными ценностями. Жертв и пострадавших нет.

Что делать при пожаре?

На сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара.

Так, специалисты советуют следующее:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2033336-ocherednoy-pozhar-sluchilsya-na-baraholke-v-almaty-video/

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