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Алматинцев призвали носить на улице маски

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Медицинская маска в руках крупным планом
Медицинская маска. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жителей и гостей Алматы попросили носить маски из-за распространившегося сегодня рано утром запаха гари, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

Сегодня утром некоторые алматинцы пожаловались на распространившийся в городе запах гари. В ДЧС города сообщили, что на складе в Жетысуском районе произошел пожар.

Жителей города попросили сохранять спокойствие и носить маски.

"Из-за пожара на складе с высокой горючей загрузкой, который был ликвидирован ночью, наблюдается задымленность. Угрозы жизни и здоровью нет, это остаточные явления от пожара.

Просим сохранять спокойствие, носить маски. Людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым людям рекомендуется не выходить из дома. Особенно жителям, проживающим недалеко от места пожара", – сообщили в ДЧС Алматы.

Пожар на складе случился еще ночью – в 01:36. Огонь разошелся на площади 295 квадратных метров. Огонь локализовали в 02:21, а в 04:40 – ликвидировали.

Напомним, несколько дней назад на барахолке загорелись два крупных контейнера. Огонь удалось потушить. Перед этим там случился крупный пожар, который тушили 5 часов. Жертв и пострадавших не было.

Что делать при пожаре

На сайте "Электронного правительства" говорится, что делать при пожаре в помещении, высотном здании, в месте скопления людей. Правила следующие:

  • Если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с ним самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее.
  • При горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке.
  • Отключите электрооборудование.
  • Если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери.
  • При задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком.
  • Если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы.
  • Закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2033930-almatintsev-poprosili-snova-nosit-maski/

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