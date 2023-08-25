"Думали, что наш дом горит": алматинцы пожаловались на запах дыма и гари

Пожар в Алматы. Фото с места ЧП: ДЧС Алматы

Сегодня утром алматинцы стали жаловаться в соцсетях на запах гари и дым. В соцсетях и мессенджерах они стали делиться ощущениями о неприятном запахе, передает корреспондент NUR.KZ.

Алматинец Владимир, проживающий в районе улиц Байзакова и Толе би, рассказал, что почувствовал запах гари рано утром.

"Окна дома были открыты из-за жары, и запах стоял такой, что мы подумали, что наш дом горит. Потом запах рассеялся", - говорит молодой человек.

В ДЧС города сообщили, что в Жетысуском районе произошел пожар на складе. Случился он еще ночью - в 01:36. Огонь разошелся на площади 295 квадратных метров.

"Из-за высокого теплового воздействия погнулась металлическая обшивка склада, создалась угроза перехода огня на соседние склады. На месте создали два участка тушения пожара, введены ручные и лафетные стволы на тушение, защиту и охлаждение соседних складов, бензорезом производилось вскрытие накаленных конструкций. Тушение пожара осложнялось высокой горючей загрузкой ангара из-за находившихся там стройматериалов", - сообщили в ведомстве.

Пожарные на месте ЧП. Фото: ДЧС Алматы

Там же добавили, что тушение пожара также осложнялось угрозой поражения электричеством личного состава из-за наличия электрических проводов с высоким напряжением. Объект был обесточен прибывшими службами РЭС.

В результате уже в 02:21 пожар был локализован, а в 04:40 - ликвидирован.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2033914-dumali-chto-nash-dom-gorit-almatintsy-pozhalovalis-na-zapah-dyma-i-gari/