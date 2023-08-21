Две туристки заблудились в горах Алматы (фото)
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В Алматы сегодня ночью мужчина сообщил спасателям, что в горах при спуске с Кок-Жайляу заблудились две девушки, передает официальный сайт Министерства по ЧС РК.
"21 августа в 1:20 в дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС поступило сообщение от мужчины, что его знакомые потерялись в горах. Связь с пострадавшими есть", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, спасатели выехали на вызов по геолокации от заявителей в сторону ущелья реки Казачка. В 02:20 девушек нашли, в медицинской помощи они не нуждались, их благополучно спустили в город.
"Оказалось, туристки заблудились, когда спускались с Кок-Жайляу", – добавили спасатели.
Между тем сотрудники МЧС напоминают, что перед выходом в горы необходимо изучить:
- предполагаемый маршрут;
- степень сложности;
- прогноз погоды на время путешествия.
Также спасатели призывают не сходить с намеченного маршрута.
Напомним, ранее в ущелье Кимасар в горах Алматы заблудились двое мужчин.
Также трое подростков сбились с тропы при спуске с пика Букреева в сторону Бутаковского ущелья.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2033292-dve-turistki-zabludilis-v-gorah-almaty-foto/