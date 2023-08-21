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Две туристки заблудились в горах Алматы (фото)

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Спасатели ищут заблудившихся
Спасатели ищут заблудившихся. Фото: пресс-служба РОСО МЧС РК

В Алматы сегодня ночью мужчина сообщил спасателям, что в горах при спуске с Кок-Жайляу заблудились две девушки, передает официальный сайт Министерства по ЧС РК.

"21 августа в 1:20 в дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС поступило сообщение от мужчины, что его знакомые потерялись в горах. Связь с пострадавшими есть", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, спасатели выехали на вызов по геолокации от заявителей в сторону ущелья реки Казачка. В 02:20 девушек нашли, в медицинской помощи они не нуждались, их благополучно спустили в город.

"Оказалось, туристки заблудились, когда спускались с Кок-Жайляу", – добавили спасатели.

Спасатели ищут заблудившихся
Спасатели ищут заблудившихся. Фото: пресс-служба РОСО МЧС РК

Между тем сотрудники МЧС напоминают, что перед выходом в горы необходимо изучить:

  • предполагаемый маршрут;
  • степень сложности;
  • прогноз погоды на время путешествия.

Также спасатели призывают не сходить с намеченного маршрута.

Напомним, ранее в ущелье Кимасар в горах Алматы заблудились двое мужчин.

Также трое подростков сбились с тропы при спуске с пика Букреева в сторону Бутаковского ущелья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2033292-dve-turistki-zabludilis-v-gorah-almaty-foto/

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