Трое подростков потерялись в горах Алматы

Горы. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы вчера, 15 июля, трое подростков сбились с тропы при спуске с пика Букреева в сторону Бутаковского ущелья, передает официальный сайт МЧС РК.

По информации ведомства, после того, как поступило сообщение, что подростки потерялись в алматинских горах, в 19:43 оперативная группа спасателей в количестве пяти человек, в том числе кинологический расчет, выдвинулась на их поиски.

"Уже в 21:14 спасатели нашли подростков и начали спуск к машине Республиканского оперативно-спасательного отряда. В 23:05 группа с ребятами дошла до перевала Лесной и продолжила спуск вниз. В 00: минут спасатели с ребятами спустились к машине Республиканского оперативно-спасательного отряда. В Бутаковском ущелье возле шлагбаума их ожидали родственники подростков", – говорится в сообщении.

Добавим, что на официальном сайте МЧС РК спасатели убедительно рекомендуют туристам, оказавшимся в горах, соблюдать все меры безопасности.

При походе в горы необходимо:

рассчитывать свои физические возможности;

учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;

в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если необходима помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8(727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).

Напомним, ранее двоих потерявшихся мужчин спасли сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС в ущелье Кимасар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2028842-troe-podrostkov-poteryalis-v-gorah-almaty/