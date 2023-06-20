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Двое мужчин заблудились в ущелье Кимасар в горах Алматы

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Турист в горах
Турист. Иллюстративное фото: James O'Neil/Getty Images

Двоих потерявшихся мужчин спасли сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС в ущелье Кимасар, сообщается на официальном сайте ведомства.

Вчера, 19 июня, в дежурное отделение РОСО поступил звонок от женщины, которая сообщила, что 18 июня ее супруг ушел с другом в горы в сторону пика Фурманова и не вернулся домой.

По словам обратившейся, он в последний раз выходил на связь в воскресенье в 12:30.

Семь спасателей, в том числе один кинологический расчет, вчера в 18:30 выехали на поиски туристов.

Поиски они начали с подъема в сторону пика Фурманова.

В 20:50 пострадавших обнаружили в ущелье Кимасар и спустили вниз.

В медицинской помощи никто не нуждался, отметили в РОСО.

Отметим, на официальном сайте МЧС РК спасатели убедительно рекомендуют туристам, оказавшимся в горах, соблюдать все меры безопасности.

При походе в горы необходимо:

  • рассчитывать свои физические возможности;
  • учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
  • в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если необходима помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8(727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2025589-dvoe-muzhchin-zabludilis-v-uschele-kimasar-v-gorah-almaty/

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