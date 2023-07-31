Брата девушек, унесенных на Каспии на матрасе, привлекли к ответственности

Матрас. Фото: instagram.com/mangystau_tjd

Старший офицер комитета по гражданской обороне МЧС РК Ерасыл Сайпаш в СЦК рассказал об ответственности в случае, когда трех девушек унесло на Каспии на надувном матрасе, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, какие меры будут приниматься в отношении нарушителей. Речь шла о тех, кто уплыл на матрасе на Каспии.

"Уже брат девочек привлечен по статье 412 к административной ответственности за оставление детей без присмотра", – сказал Ерасыл Сайпаш.

Более того, по его словам, полицейские рассматривают дело о распространении ложных сведений.

"Если будет доказана их административная вина, то также будут привлечены к административной ответственности", – заявил он.

Напомним, на прошлой неделе в 51 км от Актау трех девушек унесло в Каспийское море на надувном матрасе. Сначала их поисками занимались сотрудники ДЧС, Погранслужбы ДКНБ и ДП. Позже к мероприятиям привлекли вертолет "Казавиаспаса".

Позже в ДЧС Мангистауской области сообщили, что поиски завершены. Три девушки найдены утром 25 июля экипажем судна "Сункар" ТОО "Казмортрансфлот" в море на расстоянии 22 км от берега. Все были в стабильном состоянии.

Затем появились подробности спасения девушек в Мангистауской области.

"25 июля в 06:45 утра в процессе поисково-спасательных работ в 22 км от берега экипаж судна "Сункар" под управлением капитана Никитина обнаружил и спас двух девочек 2006 года рождения и одну девушку 2004 года рождения", – рассказали в "Казмортрансфлоте".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2030712-brata-devushek-unesennyh-na-kaspii-na-matrase-privlekli-k-otvetstvennosti/