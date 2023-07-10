Дождевая вода разрушила участок трассы в Жетысуской области

Дорога "Карашокы - Сарыозек". Фото: ДЧС Жетысуской области

В Кербулакском районе Жетысуской области из-за обильных дождей вчера, 9 июля, размыло участок дороги. На трассе выставлены посты, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как рассказали в департаменте, вчера во второй половине дня на автодороге "Карашокы – Сарыозек" из-за сильных дождей сформировался склоновый сток. В результате вода проделала два прорана в тех местах автодороги, где установлены трубчатые переходы.

Отмечается, что переходы диаметром 0,75 см не справились с объемом прибывшей воды.

Жертв и пострадавших нет.

"Дождь прекратился, уровень воды спал. На месте находятся силы и средства местных исполнительных органов, полиции, органов ЧС.

Имеется объездная грунтовая дорога. Выставлен посты безопасности сотрудниками полиции", - рассказали о ситуации в ДЧС Жетысуской области.

Напомним, несколько дней назад в районе Чарынского каньона в Алматинской области сошла грязевая масса, перекрыв трассу. Как объясняли спасатели, произошло это в результате обильных дождей в регионе.

Позже, 7 июля, сообщалось, что из-за обильных осадков в Кегенском районе Алматинской области подтопило село. Сошедший грязевой поток повредил местную дорогу. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

Добавим также, что, согласно информации на официальном сайте акимата Кербулакского района, район образован в 1973 году. Граничит с КНР, Текели, Ескельдинским, Коксусским, Караталским, Балхашским и Талгарским районами.

Административный центр – село Сарыозек – находится в 90 км от Талдыкоргана.

Границы Кербулакского района на карте. Скриншот: google.kz/maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027961-dozhdevaya-voda-razrushila-uchastok-trassy-v-zhetysuskoy-oblasti/