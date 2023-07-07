Дождевые воды размыли дорогу в районе Кольсайских озер (видео)

Сошедший сель. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__almaty

Из-за обильных осадков в Кегенском районе Алматинской области подтопило село. Сошедший грязевой поток повредил местную дорогу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

Произошедшее в ДЧС назвали склоновым стоком, сформировавшимся в результате обильных осадков в виде дождя и града.

"Поток воды прошел по центральной улице Ултарак, имеющаяся арычная система не справилась с поступающим потоком воды, в результате произошел перелив воды", – пояснили в пресс-службе Департамента по ЧС Алматинской области.

Жертв, пострадавших и разрушений нет. Дома, как добавили в ДЧС, также не подтоплены.

Однако не обошлось без повреждений. Вода размыла основание автодороги местного значения (от села Саты до ущелья Саты Сай), в результате обрушилось дорожное полотно протяженностью около 300 метров.

В ДЧС подчеркнули, что проезд имеется, дорожная служба выставила предупреждающие знаки.

"Выше данного участка населенные пункты отсутствуют, население не проживает. Жертв и пострадавших нет. Ремонтно-восстановительные работы дорожного полотна будут производиться после комиссионного обследования и определения подрядчика для восстановления поврежденного участка автодороги", – добавили в ДЧС.

Сигнал о произошедшем склоновом стоке поступил в дежурную часть 6 июля в 18:35. В 20:00 осадки прекратились, уровень воды спал.

На место происшествия выезжали ДЧС Алматинской области (3 сотрудника, 1 единица техники), ГУ "Казселезащита" (2 работника и 1 единица техники), а также силы акимата (3 работника и 1 единица техники).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027829-moschnyy-sel-povredil-dorogu-v-rayone-kolsayskih-ozer-video/