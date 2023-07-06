Грязевой поток перекрыл трассу в районе Чарына (видео)

Грязевой поток. Кадр из видео: instagram.com/krisp.tdk

В Сети появилось видео с грязевым потоком, перекрывшим трассу. Отмечается, что произошло это в районе Чарынского каньона. Информацию прокомментировали в ДЧС региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Чарынский каньон. 05.07.2023", - указывается в подписи к распространяемым кадрам.

Как рассказали в ДЧС Алматинской области, 5 июля в 16.00 спасателям поступило сообщение о том, что в Уйгурском районе с 216 по 220 км автодороги республиканского значения Алматы-Кокпек-Коктал из-за обильных осадков в виде дождя в результате перелива из трубчатого перехода произошел склоновый сток.

В итоге на трассе отложилась грязевая масса (песок, глина и грязь). Объем, предварительно, составил 70 куб. м.

Расчистка производилась силами 6 работников и 2 единиц техники НК "КазАвтоЖол".

"Жертв, пострадавших и разрушений нет. На сегодняшний день данная автодорога открыта, движение транспорта осуществляется в штатном режиме", - пояснили в ведомстве.

Для справки: Чарынский каньон, протянувшийся на 154 км вдоль реки Чарын, находится в 195 км восточнее Алматы, недалеко от границы с Китаем. Он расположен на территории трех районов Алматинской области: Уйгурского, Райымбекского и Енбекшиказахского.

Каньон входит в территорию Чарынского национального парка, образованного 23 февраля 2004 года.

Считают, что природный объект начал формироваться около 25 млн лет назад. Тогда на этом месте было огромное Илийское озеро. Возраст осадочных пород здесь составляет около 12 млн лет.

Потом вода из озера ушла, осталась река Чарын, ставшая левым притоком реки Или. В результате талые воды и ветер за сотни тысяч лет превратили озеро в каньон, напоминающий ландшафт инопланетной цивилизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027765-gryazevoy-potok-perekryl-trassu-v-rayone-charyna-video/