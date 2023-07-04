"Не стоит огульно обвинять": глава МСХ опроверг информацию о нашествии саранчи

Саранча. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава МСХ в кулуарах кабмина ответил на критику депутата Айдарбека Ходжаназарова о нашествии саранчи на полях в Костанайской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили журналисты, Айдарбек Ходжаназаров, комментируя ситуацию с нашествием саранчи в Костанайской области, сказал, что умалчивать проблему стало визитной карточкой Минсельхоза.

"Мы в субботу отправили все руководство туда, мой зам лично полетел. Вся техника на месте была. Мы начали освещать прям с воскресенья с утра эту ситуацию. Выставляли всю объективную информацию на нашем сайте. Вы как считаете, это замалчивание? Сами дайте оценку?" – ответил Ербол Карашукеев.

По его словам, масштабы не такие, как заявлено на видео депутата.

"Так оно одно видео. Мы тоже поехали, все показали, это 500 га. Мы показали всю информацию, выступил тот же хозяин этих площадей. Там нет речи о 12, 20 тысячах га. 500 га пострадало. Мы вовремя это все пресекли, провели всю необходимую работу. Здесь, наверное, не стоит огульно обвинять.

В принципе я всю информацию дал, вы можете сами для себя принять решение, кто же все-таки подает неправильно информацию или утаивает. МСХ вы можете отследить, начиная с вечера субботы и утра воскресенья, всю объективную полную информацию давали по ситуации", – добавил министр.

В целом, по его словам, МСХ очень быстро среагировало на эту ситуацию.

"То, что одно видео начало распространяться по всей сети. Проблемы встречаются часто, мы с ней справились, мы вовремя все купировали. Но их проблемы начали раздувать, что якобы 10-20-30 тысяч га полностью уничтожено. Я считаю, что так нельзя делать. Нельзя намерено вводить в заблуждение наших граждан. Вы сами имена сейчас называете", – резюмировал Карашукеев.

Напомним, в начале июня полчища саранчи заполонили пастбища в Актюбинской области – из-за вредителей пострадали сразу три сельских округа. Местные жители вынуждены были забаррикадироваться в своих домах. Саранча облепила землю и все постройки.

На этой неделе стало известно, что в Костанайской области саранча атаковала сразу несколько районов.

В территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК сообщили, что на 1 июля на выявление стадных саранчовых по Костанайской области было обследовано 1 625 тыс. гектаров земли. 445 тыс. гектаров оказались заселены стадными насекомыми, из которых 266 тыс. – "выше экономического порога вредоносности".

В ведомстве отметили, что защитные мероприятия в этих регионах против стадных саранчовых проводятся ежедневно, однако ситуация осложняется тем, что погодно-климатические условия не всегда позволяют проводить химические обработки.

Между тем в апреле сообщалось, что в Казахстане на борьбу со стадными саранчовыми вредителями из республиканского бюджета выделят 3,8 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027502-ne-stoit-ogulno-obvinyat-glava-msh-oproverg-informatsiyu-o-nashestvii-saranchi/