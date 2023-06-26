Два района Алматы остались без электричества

Гаснущая лампочка на стене. Иллюстративное фото: Pexels

В Алматы в Медеуском и Бостандыкском районах сегодня произошло аварийное отключение электроэнергии. На месте работают бригады, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Алатау Жарық Компаниясы".

Сообщается, что отключение произошло в 14:20 в Медеуском районе.

"Территория отключения: улицы Богенбай батыра – Калдаякова – Гоголя – Кунаева", – рассказали в пресс-службе АЖК.

Также отмечается, что в 15:40 все потребители переключены.

"Бригада работает, определяем поврежденный кабель", – добавили в компании.

В Бостандыкском районе также было аварийное отключение электричества. Без света остались жители улиц: Байтурсынова – Толе би, Жандосова – Гагарина. Бригада работает на месте, причина выясняется.

Скриншот карты аварийных отключений электричества в Алматы: azhk.kz

Кроме того, в пресс-службе АЖК сообщили, что сегодня утром произошло аварийное отключение электроэнергии в Алмалинском районе. Но авария уже устранена.

Напомним, в конце мая света не было в квадрате улиц Абая-Курмангазы-Кунаева-Жамбыла.

В середине июня произошло аварийное отключение света в центре Алматы. Без электричества остались жители улиц Кабанбай батыра - Муканова - Шевченко – Нурмакова.

Добавим, что по информации на сайте АЖК, АО "Алатау Жарық Компаниясы" – это крупная электроэнергетическая компания, которая осуществляет передачу и распределение электрической энергии для потребителей города Алматы и Алматинской области.

На сегодняшний день АЖК обеспечивает электроэнергией порядка 4 миллиона населения Алматинского региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2026423-bez-elektrichestva-ostalsya-odin-iz-rayonov-almaty/