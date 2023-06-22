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Крупный пожар разгорелся на рынке в Атырау (видео)

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Пожар на рынке "Дина"
Пожар на рынке "Дина". Фото: azh.kz / Анастасия Шерстянкина

Сегодня днем в Атырау на рынке "Дина" произошел пожар. Открытым огнем горела кровля универсального магазина, передает ДЧС Атырауской области на своей официальной Instagram-странице.

По информации ведомства, в 13:04 к ним поступил вызов о том, что в одном из универсальных магазинов, расположенных по улице Абрахманова, идет дым.

"По прибытии к месту вызова пожарных подразделений, было установлено, что открытым огнем горит кровля универсального магазина", – рассказали в ведомстве.

Как сообщили в ДЧС Атырауской области, общая площадь загоревшей кровельной части составила 800 квадратных метров.

Пожар был локализован в 14:27 и ликвидирован в 14:45. Причины возгорания выясняются.

Отмечается, что в тушении пожара были задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области, ТОО "Семсер-Өрт сөндіруші", АО "АТМА Аэропорт", СКЭБР, ГУ "Центр медицины катастроф", всего 53 человека и 13 единиц техники.

"В результате оперативных действий пожарных было предотвращено распространение огня на другие территории", – добавили в ведомстве.

Напомним, вчера на Аксуском заводе ферросплавов в плавильном цехе №4 произошло возгорание трансформатора печи №41. В результате инцидента пострадал пожарный.

Также сильный пожар произошел на заводе Petromidia, принадлежащем "КазМунайГаз" в Румынии. По данному факту начато расследование.

Что делать при возникновении пожара

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Если пожар возник в помещении, в высотном здании, в месте скопления людей:

  • если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;
  • при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;
  • немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;
  • отключите электрооборудование;
  • если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;
  • помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;
  • при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;
  • выбирайтесь в безопасное место;
  • если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;
  • закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025973-krupnyy-pozhar-razgorelsya-na-rynke-v-atyrau-video/

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