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Крупный пожар произошел на Аксуском заводе ферросплавов (видео)

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Пожар на Аксуском заводе ферросплавов
Пожар на Аксуском заводе ферросплавов. Кадр из видео: instagram.com/aksu.ermak

Сегодня на Аксуском заводе ферросплавов в плавильном цехе №4 произошло возгорание трансформатора печи №41, сообщает предприятие на своей официальной Instagram-странице.

"В 16:00 на Аксуском заводе ферросплавов в плавильном цехе №4 произошло возгорание трансформатора печи №41.

Пожар локализован силами аварийно-спасательной службы предприятия и пожарной частью города Аксу", – говорится в сообщении.

По информации предприятия, создан штаб под руководством ЧС Павлодарской области. Также начато расследование. Причины возгорания выясняются.

В результате происшествия, как сообщает Аксуский завод ферросплавов, никто не пострадал.

Добавим, что по информации на сайте Kazchrome, Аксуский завод ферросплавов – один из крупнейших производителей и поставщиков ферросплавов в мире. Здесь ежегодно выпускают более 1 млн тонн продукции, большая часть которой экспортируется в страны дальнего зарубежья.

В составе предприятия находятся четыре цеха с двадцатью шестью печами. В состав завода также входит комплекс по переработке шлака.

Основная продукция предприятия – высокоуглеродистый феррохром, ферросиликохром, ферросиликомарганец, ферросилиций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025811-krupnyy-pozhar-proizoshel-na-aksuskom-zavode-ferrosplavov-video/

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