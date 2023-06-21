Сильный пожар разгорелся на заводе "КазМунайГаза" в Румынии (видео)

Пожар на заводе Petromidia. Кадр из видео: twitter.com/Alisa_Vasilisa_

Сегодня на заводе Petromidia, принадлежащем "КазМунайГаз", в Румынии произошел пожар. По данному факту начато расследование, об этом КМГ сообщает в своем официальном Telegram-канале.

"Сегодня на заводе Petromidia в Румынии произошло возгорание на установке легкого гидрокрекинга (MHC) после проведения специальных работ по техническому обслуживанию.

Сотрудники, работающие на объекте, немедленно сообщили об инциденте во внутреннюю службу спасения и диспетчеру нефтеперерабатывающего завода, который, в свою очередь, проинформировал власти в соответствии с действующей процедурой", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что в результате происшествия никто не пострадал, так как все сотрудники подразделения, а также из других секций нефтеперерабатывающего завода были эвакуированы.

По информации КМГ, до прибытия спецмашин Инспекции по чрезвычайным ситуациям (ISU) первые действия были предприняты пожарными нефтеперерабатывающего завода Petromidia, которым удалось ограничить воздействие.

Позже в компании сообщили, что возгорание на НПЗ в Румынии ликвидировано по состоянию на 18:00 по местному времени (21:00 по Астане).

"Представители МЧС подтвердили отсутствие утечек опасных веществ", – добавили в "КазМунайГазе".

Добавим, что по информации на сайте КМГ, Petromidia – это крупнейший НПЗ Румынии и один из самых современных в Юго-Восточной Европе. НПЗ является связующим звеном между операционными подразделениями трейдинга и поставок, а также сбыта топлива для АЗС Rompetrol в Румынии, Молдавии, Болгарии и Грузии.

НПЗ Petromidia стратегически расположен в городе Наводарь на побережье Черного моря, в 20 км от порта Констанца.

Завод использует собственную железнодорожную логистику, имеет доступ к каналу Дунай-Черное море и к инфраструктуре в порту Мидия: причалы №№ 1-4 для нефти и нефтепродуктов и причалы №№9 (A, B и C) для экспорта нефтепродуктов.

НПЗ находится на 9 месте среди 250 нефтеперерабатывающих заводов в Европе и Африке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025824-silnyy-pozhar-razgorelsya-na-zavode-kazmunaygaza-v-rumynii-video/