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Жара почти до 40 градусов: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте рассказали синоптики

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Солнце светит в окно
Солнце в окне. Иллюстративное фото: skaman306 / Getty Images

В одном из мегаполисов страны сегодня, 17 июня, синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха днем до 39 градусов жары, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В трех крупнейших городах Казахстана сегодня ожидается переменная облачность.

В Астане температура воздуха будет равна +29...+31 градусу, скорость ветра в дневное время – 9-14 м/с.

Температура воздуха днем в Алматы достигнет +32...+34 градусов, скорость ветра не превысит 5 м/с.

В Шымкенте скорость ветра, по прогнозам синоптиков, составит 8-13 м/с, а температура воздуха – 37...39 градусов жары.

Ранее мы писали, что в предстоящие выходные на большей части Казахстана ожидаются кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града.

Согласно консультативному прогнозу погоды, июнь ожидается жарким на большей части страны – средняя за месяц температура воздуха будет выше нормы на 1-2 градуса, около нормы – на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке страны.

При этом нормой являются следующие показатели:

  • +18...+23 градуса – на большей части Казахстана;
  • +24...+28 градусов – в юго-западной половине страны;
  • +7...+17 градусов – в горных районах юго-востока и востока республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025176-zhara-pochti-do-40-gradusov-o-pogode-v-astane-almaty-i-shymkente-rasskazali-sinoptiki/

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