Несколько лесных пожаров тушат с вертолетов в ВКО (фото, видео)

Пожар в ВКО. Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

На территории сразу нескольких лесничеств в ВКО области произошли пожары. Представители МЧС и лесных хозяйств ведут борьбу с огнем с воздуха, говорится на официальном сайте ДЧС региона.

Так, 17 июня в Катон-Карагайском районе, на территории Аксуйского филиала РГУ "Катон-Карагайский национальный природный парк" (Усть-Язовское лесничество) произошел пожар в труднодоступной горной местности.

По данным ДЧС на предварительной площади в 15 гектаров горит трава и кустарник.

В тушении пожара задействованы сотрудники "Казавиалесоохраны", лесники, местные исполнительные органы, пожарные ДЧС ВКО. Всего 111 человек личного состава, а также 3 единицы техники и 2 вертолета авиаподразделения аппарата акима ВКО.

"Десант, участвующий в борьбе с огнем был доставлен вертолетом, так как рельеф местности не позволяет двигаться на автотехнике. Угрозы населенным пунктам нет", – говорится в сообщении.

Кроме того, 17 июня на территории РГУ "Западно-Алтайского государственного природного заповедника" в 80 километрах от Риддера произошло загорание в горной лесной труднодоступной местности. Площадь загорания – ориентировочно 6 гектаров.

В ликвидации всего задействовано: 58 человек и 9 единиц техники лесхоза, ДЧС ВКО, пограничников.

Подчеркивается, что новый аким области Ермек Кошербаев, его заместители, а также руководство департамента по ЧС находятся на облете и мониторят ситуацию и борьбу с огнем с неба.

Верхового пожара нет. Угроза населенным пунктам отсутствует.

Сегодня в 06:45 утра пожарным удалось остановить распространение огня на этом участке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025262-neskolko-lesnyh-pozharov-tushat-s-vertoletov-v-vko-foto-video/