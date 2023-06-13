Свыше 70 человек тушили сухостой в Кызылординской области (фото, видео)

Пожар. Фото с места событий: ДЧС Кызылординской области

Пожарные полностью ликвидировали возгорание сухостоя в степи Кызылординской области - площадь возгорания составила 6 гектаров, сообщается на официальном сайте ДЧС региона.

Пожар начался вчера, 12 июня, днем.

По прибытию на место в результате разведывательных работ пожарных было установлено, что около 6 гектаров земли было подожжено.

Пожар. Фото с места событий: ДЧС Кызылординской области

Тушение пожара усложнялась сильными ветрами и неблагоприятными погодными условиями.

Пожар удалось локализовать в 17 часов 25 минут и полностью ликвидировать в 18 часов 10 минут.

Пожар. Фото с места событий: ДЧС Кызылординской области

Всего на месте были задействованы 17 единиц техники 76 сотрудников пожарной службы, управления полиции медицинского центра катастроф, Кызылординской области, "КазТрансГаза", местного исполнительного органа.

Пожар. Фото с места событий: ДЧС Кызылординской области

Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области призывал граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Отметим, что о пожаре в Кызылорде стало известно накануне. Очевидцы опубликовали в Сети кадры с места событий. На них были видны клубы дыма и горящий сухостой.

Также напомним, что в настоящее время в Абайской области пожарные ведут борьбу с крупным пожаром, который начался 8 июня.

В результате ЧП погибли 14 человек, все они были сотрудниками лесного природного резервата "Семей орманы". Накануне прошли похороны погибших при тушении масштабного лесного пожара.

В связи с трагедией 12 июня в Казахстане объявлен день общенационального траура. Ряд мировых лидеров выразил соболезнования казахстанскому народу в связи с произошедшей трагедией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024479-svyshe-70-chelovek-tushili-suhostoy-v-kyzylordinskoy-oblasti/