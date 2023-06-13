Свыше 70 человек тушили сухостой в Кызылординской области (фото, видео)
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Пожарные полностью ликвидировали возгорание сухостоя в степи Кызылординской области - площадь возгорания составила 6 гектаров, сообщается на официальном сайте ДЧС региона.
Пожар начался вчера, 12 июня, днем.
По прибытию на место в результате разведывательных работ пожарных было установлено, что около 6 гектаров земли было подожжено.
Тушение пожара усложнялась сильными ветрами и неблагоприятными погодными условиями.
Пожар удалось локализовать в 17 часов 25 минут и полностью ликвидировать в 18 часов 10 минут.
Всего на месте были задействованы 17 единиц техники 76 сотрудников пожарной службы, управления полиции медицинского центра катастроф, Кызылординской области, "КазТрансГаза", местного исполнительного органа.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области призывал граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Отметим, что о пожаре в Кызылорде стало известно накануне. Очевидцы опубликовали в Сети кадры с места событий. На них были видны клубы дыма и горящий сухостой.
Также напомним, что в настоящее время в Абайской области пожарные ведут борьбу с крупным пожаром, который начался 8 июня.
В результате ЧП погибли 14 человек, все они были сотрудниками лесного природного резервата "Семей орманы". Накануне прошли похороны погибших при тушении масштабного лесного пожара.
В связи с трагедией 12 июня в Казахстане объявлен день общенационального траура. Ряд мировых лидеров выразил соболезнования казахстанскому народу в связи с произошедшей трагедией.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024479-svyshe-70-chelovek-tushili-suhostoy-v-kyzylordinskoy-oblasti/