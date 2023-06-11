"Ваш труд не останется незамеченным": Токаев встретился с волонтерами в Абайской области

Касым-Жомарт Токаев в Абайской области. Фото: t.me/aqorda_resmi

Сегодня после заседания оперштаба в Абайской области Касым-Жомарт Токаев побеседовал со спасателями и волонтерами, участвующими в ликвидации пожара, передает Telegram-канал пресс-службы президента.

"Выражаю всем благодарность. Хочу отметить волонтеров. Вы молодцы! Ваш труд не останется незамеченным государством.

Случилась большая трагедия. Погибли 14 человек. Только что я встречался с местными жителями. Ситуация очень серьезная. Поэтому мы должны сплотиться и работать вместе, как один народ, одна нация.

Только что я провел заседание оперативного штаба, на котором мы обсудили организационные вопросы. Самое главное, мы должны своевременно реагировать на такие ситуации, особенно пожары, и не допускать человеческих жертв", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев с волонтерами. Фото: t.me/aqorda_resmi

Напомним, сегодня глава государства прилетел в Абайскую область, где уже несколько дней бушует лесной пожар. Президент на вертолете осмотрел пострадавшие от огня территории, встретился с родными погибших лесничих, а также провел заседание оперштаба.

На заседании Токаев объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву, а также отчитал вице-министра по ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024292-vash-trud-ne-ostanetsya-nezamechennym-tokaev-vstretilsya-s-volonterami-v-abayskoy-oblasti/