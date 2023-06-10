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Эзотерика
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Жара до 36 градусов и сильный ветер ожидаются в мегаполисах Казахстана

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Женщина на солнце
Девушка на солнце. Иллюстративное фото: RunPhoto/Getty Images

Какой будет погода 10 июня в Астане, Алматы и Шымкенте, рассказали синоптики. Ожидаются гроза и усиление ветра. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане в субботу ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем +24...+26 градусов. Скорость ветра: 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы 10 июня синоптики прогнозируют грозу. Дневная температура прогреется до +32...+34 градусов. Скорость ветра: 3-8, при грозе порывы 15 метров в секунду.

В Шымкенте возможна переменная облачность. Температура воздуха днем +34...+36 градусов. Скорость ветра: 8-13, порывы 15-20 метров в секунду.

Как вести себя в жару

МЧС РК рекомендует в сильную жару:

  • не выходить на улицу без особой необходимости;
  • для защиты от обезвоживания организма больше пить - не менее 1,5-3 литров жидкости в день;
  • в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
  • днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
  • во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Что делать при сильном ветре

Спасатели отмечают, что при ветре 14-17 м/с могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты. Штормовым ветром до 24 м/с могут быть повалены деревья и оборваны линии электропередачи.

Меры безопасности во время сильного ветра

Находясь в доме или квартире:

  • закройте все окна и форточки, проверьте надежность их закрытия;
  • помните, что безопасными являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам;
  • держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
  • не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордами, электропроводами.

Правила поведения при грозе

В квартире, доме, здании: не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы, не касайтесь металлических предметов.

В транспорте: не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника; прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле.

На улице: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередачи или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024171-zhara-do-36-gradusov-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/

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