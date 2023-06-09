Жара сменится дождями и градом в ближайшие дни в Казахстане

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики озвучили прогноз погоды по Казахстану в ближайшие три дня – с 10 по 12 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в ближайшие дни, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части республики пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града.

Также с 10 по 12 июня на севере, востоке, в центре и в горных районах юго-востока Казахстана ожидаются сильные дожди, на юго-западе, юге – пыльная буря.

Специалисты отмечают, что в резко-континентальном климате республики жара довольно часто сменяется существенным понижением температуры. И так спад жары ожидается на севере, востоке до +20...+29 градусов, в центре – до +20...+33 градусов. А 11 и 12 июня на юго-востоке республики – до +23...+28 градусов.

Напомним, вчера в Астане жара до 36-38 градусов так сильно осушила воздух, что вкупе с привычным ветром столица превратилась в город пыльных бурь.

А в Алматы из-за сильной жары количество звонков в станцию скорой помощи возросло до двух тысяч в сутки. Горожане жалуются на головокружение и повышенное давление.

Что делать при грозе?

По информации на сайте "Электронного правительства", если во время грозы вы находитесь дома или в здании, то не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы.

Кроме того, велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

Если гроза вас застала на улице, то помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024092-zhara-smenitsya-dozhdyami-i-gradom-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane/