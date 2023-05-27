Мусорный полигон в Уральске не могут потушить третий день (видео)

Пожар на мусорном полигоне в Уральске. Кадр из видео: 24.kz

В Уральске третий день горит полигон твердых бытовых отходов – общая площадь пожара составляет почти 1 гектар, передает телеканал "Хабар 24".

По данным телеканала, для тушения пожара в Уральске задействовано 50 единиц техники и около 70 человек. Площадь возгорания составила около 1 гектара.

Сообщается, что частному сектору огонь не угрожает, но опасение вызывает едкий дым, который может накрыть областной центр ЗКО. Тем не менее пока западный ветер относит его в сторону от города.

"Для ликвидации обычно используют засыпание грунта, чтобы перекрыть кислород, чтобы пожар задохнулся. Использование воды для таких пожаров является нецелесообразным. Ликвидация осложняется погодными условиями. Сами видите, у нас в последнюю неделю стоит высокая температура на улице. Также ветер усиливается, но он не дует в сторону города", – сообщил главный специалист Управления по ЧС Уральска Bерген Шабаров.

Добавим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара. Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2022312-musornyy-poligon-v-uralske-ne-mogut-potushit-tretiy-den-video/