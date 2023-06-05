Двое алматинцев едва не утонули на Капшагайском водохранилище (видео)

Спасение молодых людей на Капшагайском водохранилище. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

В Алматинской области на Капшагайском водохранилище сегодня едва не утонули двое молодых людей, сообщает ДЧС региона в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, сегодня, 5 июня, в 18:18 при патрулировании городского пляжа на Капшагайском водохранилище в 30-40 метрах от берега были спасены двое молодых людей 2002 года рождения.

Отмечается, приехавшие на отдых жители Алматы при купании отплыли далеко от берега и не смогли самостоятельно добраться на сушу.

"Силами оперативно-спасательного отряда Кунаева молодые люди были доставлены на берег. В спасательной операции была задействована группа 4 спасателей на 2 единицах плавсредств. Спасенные в медицинской помощи не нуждаются", – добавили в ДЧС региона.

Также спасатели напомнили правила безопасности на воде:

не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;

нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;

не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей;

купаться в специально отведенных для этого местах;

не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам;

не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;

нельзя входить в воду после перегревания на солнце или сильного охлаждения тела до образования "гусиной кожи";

нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, бега, игр без постепенной адаптации к холодной воде;

категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии;

ни в коем случае нельзя плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных игрушках – подручное средство может оказаться неисправным, порваться, человек внезапно окажется в воде, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать. Кроме того, даже слабый ветер способен унести их далеко от берега;

если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы, но лучше всего – иметь при себе "английскую" булавку.

Напомним, на прошлой неделе в Шымкенте едва не утонул шестилетний мальчик. Спасли ребенка удалось двум подросткам.

Также в Абайской области едва не погиб ребенок. Мальчик начал тонуть, но к нему на помощь пришел спасатель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2023491-dvoe-almatintsev-edva-ne-utonuli-na-kapshagayskom-vodohranilische-video/