Захлебывался и махал руками: мальчик чуть не утонул в Абайской области

Вода в озере. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ребенок едва не погиб в минувшую субботу, 3 июня, в поселке Шульбинск - мальчик начал тонуть, но к нему на помощь пришел спасатель, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

По информации ведомства, младший сержант гражданской защиты Алтынбек Алимжанов на базе отдыха "Жанай" в поселке Шульбинск, проходя мимо беседок, заметил тонущего ребенка.

Мальчик в панике захлебывался водой и махал руками.

Алтынбек, долго не раздумывая, кинулся на помощь, отметили в МЧС.

В одежде спасатель бросился в воду за ребенком.

"Вытащив мальчика на берег, оказал ему доврачебную медицинскую помощь. После чего ребенка передали родителям. Состояние мальчика удовлетворительное", - сообщили в ведомстве.

Отметим, в пресс-службе ДЧС Абайской области напомнили казахстанцам о правилах поведения на воде.

Во время отдыха необходимо помнить:

не купайтесь в нетрезвом состоянии;

не купайтесь в запрещенных для купания местах;

не оставляйте детей без присмотра;

не заплывайте за установленные буйки;

запрещается сидеть на бортах и носовом отсеке лодки.

Спасатели региона призвали беречь себя и своих близких.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2023330-zahlebyvalsya-i-mahal-rukami-malchik-chut-ne-utonul-v-aabyskoy-oblasti/