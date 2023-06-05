Захлебывался и махал руками: мальчик чуть не утонул в Абайской области
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Ребенок едва не погиб в минувшую субботу, 3 июня, в поселке Шульбинск - мальчик начал тонуть, но к нему на помощь пришел спасатель, сообщается на официальном сайте МЧС РК.
По информации ведомства, младший сержант гражданской защиты Алтынбек Алимжанов на базе отдыха "Жанай" в поселке Шульбинск, проходя мимо беседок, заметил тонущего ребенка.
Мальчик в панике захлебывался водой и махал руками.
Алтынбек, долго не раздумывая, кинулся на помощь, отметили в МЧС.
В одежде спасатель бросился в воду за ребенком.
"Вытащив мальчика на берег, оказал ему доврачебную медицинскую помощь. После чего ребенка передали родителям. Состояние мальчика удовлетворительное", - сообщили в ведомстве.
Отметим, в пресс-службе ДЧС Абайской области напомнили казахстанцам о правилах поведения на воде.
Во время отдыха необходимо помнить:
- не купайтесь в нетрезвом состоянии;
- не купайтесь в запрещенных для купания местах;
- не оставляйте детей без присмотра;
- не заплывайте за установленные буйки;
- запрещается сидеть на бортах и носовом отсеке лодки.
Спасатели региона призвали беречь себя и своих близких.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2023330-zahlebyvalsya-i-mahal-rukami-malchik-chut-ne-utonul-v-aabyskoy-oblasti/