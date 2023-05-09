Смог в Астане: в ДЧС объяснили причины

Смог в Астане. Архивное фото: NUR.KZ

В Астане местные жители жалуются на смог. На официальной странице Департамента по ЧС в Instagram рассказали о возможных причинах, а также обратились к астанчанам.

В ДЧС Астаны стали поступать запросы по поводу возможных пожаров, поскольку в городе смог. Между тем, спасатели заявили, что на территории столицы действующих природных загораний не зарегистрировано.

"Смог в городе мог быть вызван в связи с природными пожарами в соседних регионах Акмолинской области, где происходило горение сухой травы в Бурабайском и Зерендинском районах, а также в Алматы и Павлодарской области", - говорится в сообщении ДЧС.

В ведомстве порекомендовали казахстанцам быть осторожными в обращении с любыми источниками открытого огня, не разводить костры и не сжигать мусор вблизи строений.

"Находясь на природе, не бросайте горящие окурки, не допускайте игр детей со спичками и с огнем, не оставляйте стеклотару и разбитое стекло. Покидая место привала, затушите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения и тления в очаге.

Предупреждаем, что за нарушения правил пожарной безопасности при разведении огня, сжигания мусора и бытовых отходов предусмотрена административная ответственность", - напомнили в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что густой смог накрыл Костанайскую область. Однако причиной смога в регионе в ДЧС назвали пожары в России. В конце апреля и начале мая в нескольких регионах России вспыхнули крупные природные пожары. Больше всего пострадали Свердловская, Тюменская и Курганская области. Там сгорели сотни домов, также есть жертвы среди людей.

Пожар в Алматы

7 мая вечером в Медеуском районе в филиале Иле-Алатауского государственного национального природного парка, малое Алматинское лесничество, на склоне горы произошло загорание сухой травы и поваленных деревьев.

Ночью 8 мая при тушении пожара на склоне горы погиб сотрудник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы Арслан Курманбеков. В МЧС рассказали, что он скончался в результате травм, полученных от падения горящего ствола дерева.

Аким Медеуского района Алматы Еркебулан Уразалин заявил, что причиной пожара в Иле-Алатауском национальном парке мог стать поджог - на месте возгорания были замечены двое молодых людей. Их сейчас разыскивают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2019836-smog-v-astane-v-dchs-obyasnili-prichiny/