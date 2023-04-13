Площадь пожара близ аэропорта Астаны увеличилась. Огонь тушат 40 человек

Пожар на территории аэропорта Астаны. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В Сети появились кадры загоревшегося сухостоя, подобравшегося близко к взлетно-посадочной полосе в Международном аэропорту Астаны. Происходящее прокомментировали в ДЧС столицы.

Ранее сегодня в соцсетях появилась информация, что в районе столичного аэропорта произошел крупный пожар.

В пресс-службе Департамента по ЧС Астаны объяснили, что произошло.

"13 апреля текущего года в 12:28 пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на вызов в сторону Международного аэропорта. По прибытии установлено, что горит сухостой и камыш на предварительной площади 1 гектар", – сообщили ранее сегодня в столичном ДЧС.

А недавно в Telegram-канале Astanovka98 опубликовали кадры пожара, бушующего уже недалеко от взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту. Следом очевидцы начали публиковать новые видеоролики с места происшествия.

В пресс-службе ДЧС столицы рассказали, что пожарные сейчас продолжают работать над ликвидацией возгорания сухостоя.

"По состоянию на 14:30 площадь горения сухостоя и камыша составляет около 3 га", – рассказали в ДЧС города.

Сообщается, что на данный момент на месте над ликвидацией возгорания работают 40 человек личного состава, применены 5 единиц техники ДЧС Астаны и 4 поливомоечные машины акимата города. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара будет устанавливаться.

"Тушение пожара усложняется быстрым распространением огня в связи с порывистым ветром и сухой растительностью", – сообщили в ДЧС.

Тем временем в пресс-службе аэропорта Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что пожар не повлиял на работу воздушной гавани.

"Пожар не повлиял на деятельность воздушной гавани, аэропорт работает в штатном режиме", – рассказали в столичном аэропорту.

В Департаменте по ЧС Астаны предупредили, что в связи с наступлением пожароопасного периода учащаются случаи возгорания сухой травы и камыша, и поэтому посоветовали придерживаться нескольких правил:

будьте осмотрительны в обращении с любыми источниками открытого огня;

находясь на природе, не бросайте горящие спички и окурки, не допускайте игр детей со спичками и с огнем, не используйте на охоте пыжи из тлеющих материалов, не разводите костры и не сжигайте мусор вблизи строений;

разжигайте костер только на очищенной до слоя грунта площади;

покидая место привала, затушите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения и тления в очаге. Не оставляйте стеклотару и разбитое стекло.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2016658-ploschad-pozhara-v-aeroportu-astany-uvelichilas-ogon-tushat-40-chelovek/