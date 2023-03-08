Мощный ветер оставил без света более 20 сел Павлодарской области (фото)

Последствия сильного ветра. Фото: ДЧС Павлодарской области

Без света остались жители 5 сел в Майском районе и 16 населенных пунктов района Аккулы Павлодарской области, передает корреспондент NUR.KZ ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

В ночь на 8 марта скорость ветра в регионе достигала 27 метров в секунду, при этом на нескольких зданиях сорвало кровлю.

Также, по информации спасателей, в двух районах произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались жители сел Басколь, Кентубек, Майтубек, Акжар, частично – Коктобе, Бескарагай, Жамбыл, Жанатан, Айтей, Шарбакты, Тосагаш, Жабаглы, Казы, Малыбай, Казантай, Майкарагай Мергалым, Шака, Шоктал, Аккулы и Ямышево.

В ДЧС добавили, что общее количество абонентов еще уточняется.

Между тем в селе Жанатлек Баянаульского района из-за порывистого ветра частично сорвало кровлю с трехэтажной школы имени Б.Хайдарова. Площадь повреждений – 51 квадратный метр.

Последствия сильного ветра. Фото: ДЧС Павлодарской области

Последствия сильного ветра. Фото: ДЧС Павлодарской области

Несколько похожих инцидентов произошло и в облцентре.

Последствия сильного ветра. Фото: ДЧС Павлодарской области

"8 марта в 06:30 в Павлодаре по адресу Катаева, 18, в результате сильного ветра (порывы до 20 м/с) произошел срыв кровли – профлист по деревянной обрешетке – с 4-этажного административного здания на всей площади, 1440 квадратных метров. Последний ремонт кровли производился в 2022 году, не завершен", – сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Последствия сильного ветра. Фото: ДЧС Павлодарской области

Также в Павлодаре порывов ветра не выдержала крыша сцены под открытым небом Ertis Promenade. Кадры с места опубликовали очевидцы в одном из пабликов в Instagram.

Между тем, по данным синоптиков, в Павлодарской области ближайшие несколько дней сохранится ветреная погода.

Что нужно и не нужно делать при сильном ветре

Чтобы не получить травмы и увечья при сильном ветре, спасатели рекомендуют соблюдать следующие меры безопасности:

ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещениях);

необходимо воздержаться от купания, выхода на воду на плавательных средствах;

важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в ближайшем подъезде или магазине;

нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

нельзя прятаться на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях;

смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

рекомендуется парковать личный автотранспорт на безопасном расстоянии от деревьев;

если сильный ветер застал вас в дороге на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле;

в случае опасности и при необходимости проведения спасательных мероприятий звоните по номерам 101 и 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012142-moschnyy-veter-ostavil-bez-sveta-bolee-20-sel-pavlodarskoy-oblasti/