Сильный дождь пообещали синоптики жителям двух мегаполисов

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня сразу в трех крупнейших городах Казахстана ожидается переменная облачность, при этом в двух из них – сильный дождь. Об этом говорится на официальном сайте "Казгидромета".

Так, в Астане сегодня синоптики обещают переменную облачность и гололед, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от -2 до -4 °C. Также возможны порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

В Алматы температура воздуха может колебаться от +10 до +20 °C. Также прогнозируются переменная облачность, временами – усиление ветра (15-20 м/с) и дождь, вечером – сильный дождь, гроза.

В Шымкенте ожидаются переменная облачность, дождь, временами – сильный дождь. Температура днем составит в районе +13…+15 °C, скорость ветра – 8-13 м/с.

Как отмечает "Казгидромет", ветер со скоростью выше 15 м/с считается опасным погодным явлением, со скоростью 30 м/с и более – стихийным гидрометеорологическим явлением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012129-silnyy-dozhd-poobeschali-sinoptiki-zhitelyam-dvuh-megapolisov/