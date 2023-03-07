Улицы затопило в Астане из-за проливного дождя (видео)

Улицы затопило в Астане. Кадр из видео: astanatv.kz

Сегодня в столице произошел потоп – из-за проливного дождя по дорогам текли настоящие реки. Горожане пожаловались, что их не предупредили о непогоде, передает телеканал Astana.

Как сообщили корреспонденты телеканала, в городе после обеда резко пошел проливной дождь. Улицы мегаполиса в буквальном смысле затопило.

По данным полиции, с утра в Астане произошло более ста ДТП. В них пострадали двое человек. В связи с погодными условиями, стражи порядка попросили граждан быть аккуратнее на дорогах.

Между тем, некоторые астанчане заявили, что не получали каких-либо сообщений о непогоде.

"Пошел дождь, везде вода. Этот снег тает, и это вызывает большую проблему. Я сам не взял зонтик, весь промок", "Каких-либо сообщений о непогоде не было. Раньше всегда были. Из-за того, что не было сообщений, люди не знают о ситуации на улице", "Все ноги в воде, замерз. Каких-либо сообщений или предупреждений не было", – отметили жители столицы.

Тем не менее добавим, что представители РГП "Казгидромет" сообщали о штормовом предупреждении, объявленном на сегодня в Астане из-за дождя и сильного ветра.

При этом синоптики и далее прогнозируют похолодание.

"Лишь восьмого-девятого на западе, девятого марта – в центре страны прогнозируется прекращение осадков. По республике ожидаются туманы. В конце периода ожидается понижение температуры воздуха. В ночные часы в северных, центральных, восточных регионах страны до семи-семнадцати градусов мороза. В южных регионах до пяти мороза. Днем от пяти до двенадцати градусов тепла", – проинформировала пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова.

Напомним, сегодня из-за ухудшения погодных условий в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях были закрыты дороги. Временное ограничение движения ввели на девяти участках автодорог республиканского значения.

Еще в декабре казахстанцев предупреждали о том, что за выезд на перекрытые из-за непогоды трассы им может грозить не только штраф, но еще и арест.

Автомобилистов, игнорирующих предупреждение о закрытии дорог, полагается привлекать к ответственности по статье 667 КоАП РК "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя".

Так, за неповиновение сотрудникам полиции, перекрывающим выезд на трассы, гражданам грозит на первый раз штраф в размере 30 МРП (на данный момент – 103,5 тыс. тенге) либо арест на срок до 15 суток.

В случае повторного нарушения в течение года – арест от 15 до 20 суток или штраф до 50 МРП (172,5 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012115-ulitsy-zatopilo-v-astane-iz-za-prolivnogo-dozhdya-video/