До 7 градусов тепла ожидается в мегаполисах Казахстана

Зима в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В понедельник, 13 февраля, в Астане и Алматы ожидается погода без осадков, а жителей Шымкента предупреждают о дожде. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня осадков не будет, днем столбики термометров поднимутся до 0...+2 градусов, а ночью похолодает до -6...-8 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 0-5 метров в секунду.

В Астане также сегодня ожидается погода без осадков, днем в столице прогнозируют -10...-12 градусов, а ночь 18-20 градусов мороза. Астанчан предупреждают о небольшом усилении ветра до 3-8 м/с.

В Шымкенте синоптики обещают дождь и плюсовую температуру - днем здесь ожидается до +5...+7 градусов, ночью похолодает до 0...-2 градусов. Как и в столице, здесь ожидается усиление ветра до 3-8 м/с.

Напомним, сегодня в четырех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за метели, гололеда и сильного ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009079-do-7-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana/