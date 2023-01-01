Снегопад обрушился на Алматы в новогоднюю ночь (фото)

Снег. Фото: Акимат Алматы

Минувшей ночью на Алматы обрушился снегопад - в Управлении развития коммунальной инфраструктуры города рассказали, как боролись с последствиями непогоды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

По информации ведомства с 9 вечера 31 декабря в Алматы начался снегопад, который закончился в 6 часов утра 1 января.

"В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада силами 174 пескоразбрасывателей производится посыпка дорог противогололедными материалами. По состоянию на 06:00 часов утра 1 января использовано 2090 тонн", - рассказали в управлении.

Снег. Фото: Акимат Алматы

Отмечается, что высота снежного покрова составила 15-20 сантиметров.

"Ведутся работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов. В ночной период задействовано 462 единиц спецтехники и 312 дорожных рабочих. С утра очисткой продолжают заниматься 512 единиц спецтехники и 1280 дорожных рабочих", - добавили в акимате.

Снег. Фото: Акимат Алматы

Напомним, что ранее мы писали о том, какая погода ожидается в Алматы, Астане и Шымкенте в первый день 2023 года.

Снег. Фото: Акимат Алматы

Снег. Фото: Акимат Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003905-snegopad-obrushilsya-na-almaty-v-novogodnyuyu-noch-foto/