Небольшая облачность и осадки: какая погода ожидается в субботу в мегаполисах Казахстана

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 7 января, в Астане и Алматы осадков не ожидается. При этом в Шымкенте может пройти дождь со снегом. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается день без осадков, небольшая облачность. По прогнозам синоптиков, ночью и днем в столице будет сохраняться одинаковая температура воздуха на уровне -3…-5 градусов. Скорость ветра составит 9-14 м/с, но днем возможны порывы до 15-20 м/с.

В Алматы сегодня будет ясно, возможна переменная облачность. Столбики термометров днем покажут +4…+6 градусов, а ночью – опустятся до 0…-2 градусов. При этом погода в южной столице будет практически безветренная – 0-5 м/с.

В Шымкенте, как сообщают метеорологи, в субботу может пройти дождь со снегом, хотя дневная температура воздуха поднимется до +11…+13 градусов. Ночью – дождь и +6…+8 градусов. Скорость ветра будет достигать 8-13 м/с, днем – с порывами до 15-20 м/с.

При этом штормовые предупреждения были объявлены в Алматинской, Карагандинской, Атырауской, Акмолинской, Костанайской, Жетысуской, Кызылординской, Актюбинской, Улытауской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Мангыстауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях, а также в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004481-nebolshaya-oblachnost-i-osadki-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-subbotu-v-megapolisah-kazahstana/