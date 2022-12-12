"Два котла были в состоянии металлолома": Ахметов об аварии на ТЭЦ Риддера

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в кулуарах кабмина высказался о ситуации с риддерской ТЭЦ - более месяца назад здесь произошла остановка котлов, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Риддере была критическая ситуация, и надо сказать прямо, что акимы, все местные исполнительные органы не имеют соответствующих объективных полномочий. Если речь идет о частном собственнике - он имеет особые условия. Тем не менее принятыми мерами сегодня ситуация стабилизировалась", — заявил аким.

В целом, по его словам, на ТЭЦ Риддера 6 котлов. Из них два - высокого давления.

"На момент критической ситуации, действительно, было сложно, поскольку вся инфраструктура, крайне важная для существования любого теплоисточника, была приведена частными собственниками в крайне неудовлетворительное состояние. Более того, два котла высокого давления были в состоянии металлолома. Четыре оставшихся котла были, к сожалению, в худшем состоянии. Поэтому мы приняли самые серьезные меры, было привлечено свыше 150 работников разного рода структур, сегодня ситуация стабилизировалась", — добавил спикер.

На сегодня, по его словам, из двух котлов высокого давления один введен в работу, второй планируется ввести в эксплуатацию через неделю, после завершения ремонтных работ.

"В Риддере состояние спокойное: люди, если вы внимательно читаете соцсети, не поднимают вопросы, поскольку я довольно часто бываю там. Аварийная ситуация ликвидирована, сейчас мы работаем в режиме стабилизации. К глубокому сожалению, наш частник на сегодня задолжал 2 млрд тенге, в том числе 700 млн - тем компаниям, которые принимали участие в ликвидации этой аварии", — резюмировал глава региона.

Напомним Даниал Ахметов на прошедшем в пятницу совещании по вопросу теплоснабжения устроил жесткий разнос сотрудникам ведомства, которое дало заключение о готовности ТЭЦ в Риддере к зиме.

Отметим, в начале ноября на ТЭЦ в Риддере вышел из строя насос котлоагрегата, в результате чего тысячи абонентов перестали получать тепло в необходимом объеме. Позже, комментируя обстановку на риддерской ТЭЦ, министр энергетики сообщал об изношенности оборудования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2001202-akim-vko-avariynaya-situatsiya-na-tets-riddera-likvidirovana/