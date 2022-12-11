"2,5 часа в кабинке при -15 градусах": люди застряли на канатной дороге "Медеу – Шымбулак"

Канатная дорога. Иллюстративное фото: facebook.com/shymbulakmountainresort

В соцсетях появилось видео, на котором посетители горнолыжного курорта пожаловались, что застряли на канатной дороге "Медеу - Шымбулак". В пресс-службе "Шымбулака" прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказал на своей странице в Instagram пользователь Амир Мирзоев, он и несколько других человек застряли на канатной дороге.

"Просидев 2,5 часа в кабинке при -15 градусах, по прибытии на станцию "Медеу" курорт не смог предоставить ни чая, ни пледа, ни скорой (на экстренный случай). Помимо экипированных людей, в кабинках были обычные отдыхающие, как правило, одетые не по сезону", – говорится в публикации.

В пресс-службе горнолыжного курорта корреспонденту NUR.KZ сообщили, что 9 декабря работа канатной дороги "Медеу – Шымбулак" была приостановлена на 45 минут – с 16:30 до 17:15 – в связи с техническими неполадками.

"Причиной остановки стал выход из строя контактора системы мониторинга технического состояния канатной дороги, после чего данные о состоянии перестали поступать на центральный пункт, что привело к остановке канатной дороги.

В 17:15 для спуска гостей, находившихся в момент остановки в канатной дороге “Медеу-Шымбулак”, была произведена переналадка и запуск на резервном режиме до тех пор, пока технические неполадки не были полностью устранены технической бригадой ГК “Шымбулак”.

В 18:30 неполадки были полностью устранены технической бригадой ГК “Шымбулак”, канатная дорога продолжила работу в штатном режиме", – говорится в заявлении.

Кроме того, как отметили в пресс-службе "Шымбулака", гостям, находящимся в этот промежуток времени в очереди на канатную дорогу, была организована бесплатная раздача чая, рестораны продолжили работу, чтобы люди дождались очередь на спуск в тепле. А для отдыхающих с детьми был организован трансфер на служебных машинах до "Медеу".

"В настоящий момент приняты необходимые меры для снижения рисков повторения подобных ситуаций и уменьшения дискомфорта гостей курорта в рамках подобных инцидентов, в том числе ведется работа по установке спас-чемоданчиков (спас одеяло, самогреющиеся стельки, сухой паек, активированный уголь, жаропонижающее, средство от аллергии, средство от диареи, глазные капли) для внештатных ситуаций в каждую кабину канатной дороги. Администрация курорта приносит свои извинения за причиненные неудобства", – добавили в пресс-службе курорта.

Напомним, в марте в районе ГЛК "Шымбулак" сошли пяти лавин. Один из посетителей курорта погиб при сходе снежной лавины. В МЧС сообщили, что погибший во время катания на склоне вышел за ограждение трассы и подрезал заснеженный склон, чем спровоцировал сход снежной лавины.

Читайте свежие спортивные новости в вашем смартфоне в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2001047-25-chasa-v-kabinke-pri-15-gradusah-lyudi-zastryali-na-kanatnoy-doroge-medeu-shymbulak/