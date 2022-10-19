Грузовой вагон, сошедший с рельсов. Фото: facebook.com/rscatyrau

Три грузовых вагона сошли с рельсов в Атырауской области. При этом их опрокидывания удалось избежать, передает

Инцидент произошел 18 октября в 11:15 часов на станции Доссор Макатского района на частном железнодорожном пути, который принадлежит ТОО "Dossor Processing Company".

"Опрокидывания удалось избежать. Все девять вагонов были загружены щебнем. Данное происшествие на движение поездов не повлияло", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в Атырауской области четыре грузовых вагона сошли с рельсов на станции Макат. Пострадавших или жертв в результате инцидента не было. Инцидент произошел вечером 4 октября.

А в апреле пять вагонов с цементом сошли с рельсов в ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1993303-tri-gruzovyh-vagona-soshli-s-koles-v-atyrauskoy-oblasti/