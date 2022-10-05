Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Атырауской области

Поезд. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Атырауской области сошли с рельсов четыре грузовых вагона. Пострадавших или жертв в результате инцидента нет. Начались восстановительные работы, передает МИА "Казинформ".

В пресс-службе акимата Макатского района Атырауской области сообщили, что инцидент произошел вечером 4 октября на станции Макат.

При этом сход с железнодорожного пути никак не повлиял на движение других составов, так как это случилось на отдельной линии. Стартовали восстановительные работы, а также ведется расследование произошедшего. Все соответствующие государственные органы были оповещены.

Напомним, в апреле пять грузовых вагонов с цементом сошли с рельсов в Восточном Казахстане.

До этого в ВКО с рельсов сошли 18 вагонов грузового поезда, в которых перевозились уголь и медный шлак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1991090-chetyre-gruzovyh-vagona-soshli-s-relsov-v-atyrauskoy-oblasti/