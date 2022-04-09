Пять вагонов с цементом сошли с рельсов в Восточном Казахстане

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Вчера в Восточно-Казахстанской области с рельсов сошли пять грузовых вагонов с цементом, об этом сообщается на официальном сайте АО "НК "Қазақстан темір жолы".

"8 апреля 2022 года в 10 часов 35 минуты на железнодорожном участке Алтай – Кумистау Восточно-Казахстанской области произошел сход с рельсов 5 вагонов грузового поезда", – сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что один из вагонов с цементом принадлежит российской компании ООО "КузбассТрансЦемент", а остальные четыре – находятся в собственности казахстанского ТОО "Каспий Цемент".

В пресс-службе также отметили, что состав двигался на небольшой скорости – всего 28 км/час.

В результате происшествия, по информации КТЖ, никто не пострадал. Остальные пассажирские и грузовые поезда двигаются по расписанию, без задержек.

Сейчас на участке пути ведутся восстановительные работы, а причины схода вагонов пока выясняются.

Напомним, что 4 апреля сообщалось что в Восточном Казахстане с рельсов сошел еще один грузовой поезд и часть вагонов упала в реку Иртыш.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964269-pyat-vagonov-s-tsementom-soshli-s-relsov-v-vostochnom-kazahstane/